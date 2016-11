Dornhan Verschiedene Wege zur Ruhestätte

Dornhan-Marschalkenzimmern. Zuvor folgte nach dem Beginn in der Friedhofskirche und der Beisetzung am Grab ein Trauergottesdienst in der Christuskirche. Oft dauerten dadurch die Beerdigungen 90 Minuten, was für die Angehörigen, die in der Regel bereits eine halbe Stunde früher eintreffen, keine geringe Belastung bedeutete. Auch konnten sich die Angehörigen nicht in Ruhe am Grab verabschieden, weil in der Christuskirche auf sie gewartet wurde. Hinzu kam, dass nur wenige an der gesamten Trauerfeier teilnehmen. Den Lebenslauf und die Predigt hörten dadurch nur die Besucher, die auch in die Christuskirche kamen.

Während der Erprobungszeit mit Beginn in der Christuskirche stellte der Kirchengemeinderat fest, dass der erprobte Ablauf mit Beginn in der Christuskirche, Abholen der Urne/des Sarges in der Friedhofskirche und anschließender Beisetzung sehr unterschiedlich empfunden wurde. Die Resonanz schwankte zwischen lautstarker Kritik und großen Sympathiebekundungen. Manche wünschten sich die Urne oder den Sarg in der Christuskirche. Anderen war der Weg von der Christuskirche zu lang. Auch die Benutzungsgebühr, die von der Stadt für die Erhaltung und Reinigung der Friedhofskirche erhoben wird, war bei einer Nutzung von nur zehn Minuten für viele nicht nachvollziehbar. Schnell wurde klar: Jede Form hat ihr Vor- und Nachteile. Keine Form kann allen gerecht werden.

In der Novembersitzung hat nun der Kirchengemeinderat nach langen Beratungen und ausgiebigem Abwägen der jeweiligen Vor- und Nachteile entschieden, die Erprobungsphase zu beenden und zukünftig Beerdigungen nur noch auf dem Friedhof zu halten. Die Beerdigungen beginnen fortan in der städtischen Friedhofskirche und enden am Grab. "Viele Gemeinden unserer Landeskirche haben mit dieser Variante gute Erfahrungen gemacht", so der evangelische Ortspfarrer Oliver Helmers.