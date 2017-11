Dornhan Verhinderung ist keine Option

Zunächst seien Standorte für WEA nach den sogenannten harten Kriterien, also gesetzlichen Vorgaben wie Windhöffigkeit und Abstand zu Straßen, aussortiert worden. Elf Standorte im Stadtgebiet Dornhan blieben. Als nächstes ging es um weiche Kriterien wie den Abstand zu Wohngebieten. Zudem habe die Stadt weitere Kriterien angewandt wie eine Bündelung der WEA. Folglich seien Flächen, die kleiner als fünf Hektar seien, ausgeschlossen worden.

Übrig blieben vier Flächen, die nach dem artenschutzrechtlichen Gutachten auf zwei, den Bettenberg und das Kalte Feld, schrumpften. Teile an der Hangkante habe man aufgrund der ungünstigen Lage ausschließen können, so dass schlussendlich noch 24 Hektar am Bettenberg und 43,3 Hektar am Kalten Feld verbleiben, die für Windkraftanlagen ausgewiesen werden können. Diese Gebiete würden die Vorgabe einer Ausweisung von "substanziellen" Flächen erfüllen.

Der Plan, den Bettenberg aufgrund eines Milanhorsts ganz auszuschließen, sei gescheitert. Ein neutrales Gutachten habe bezeugt, dass es auf dem Gebiet keinen bebrüteten Horst gebe. "Theoretisch wären mehr Standorte für WEA in Dornhan möglich, doch wir versuchen, das einzugrenzen. Das erstellte Planwerk ist für die Bevölkerung hilfreich", erklärte Leopold daraufhin.

Im Teilflächennutzungsplan sei das Trichtersystem bislang nicht konsequent durchgehalten worden, weshalb sich die Stadt juristische Unterstützung geholt habe. "Nun haben wir den Plan in ein Korsett gezwängt und alle Mängel ausgeräumt", meinte Leopold.

"Politisch sind wir uns einig, dass wir es nicht wollen. Lamentieren hilft aber nicht, wir können das Verfahren nur steuern", meinte Huber. "Wenn wir nichts tun, steht das Ding am Ende da", sagte er. Gerade weil selbst bei Anwendung der weichen Tabukriterien noch genug Standorte für WEA möglich seien, müsse man bis Februar "zu Potte kommen". "Wenn wir dann keine Flächen ausgewiesen haben, dann ist der Plan umsonst und das Landratsamt entscheidet." Eine "Verhinderungsplanung" sei folglich nicht durchsetzbar. Nichts zu tun bedeute, den Dingen ihren Lauf zu lassen. "Das hier ist keine Spielwiese, um Vorstellungen des Bürgermeisters zu entwickeln, sondern zum Schutz gedacht", stellte Huber klar.

Eingrenzen als Chance

Beim Bettenberg, wo noch 24 Hektar für Windkraft übrig bleiben, werde es bestimmt Gegenwind geben, prognostizierte er. Aber mit der Beratung durch einen Fachanwalt solle der Plan zu einem "juristischen Bollwerk" werden. Die Windkraft werde folglich so oder so kommen. Die einzige Chance der Stadt bestehe darin, bis Februar Kriterien zu finden, um die Gebiete weiter einzugrenzen. Der Teilflächennutzungsplan wurde bei vier Gegenstimmen und zwei Enthaltungen beschlossen.