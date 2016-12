Dornhan Vater Martin ist immer gut gelaunt

Die literarische Vorlage der von Rolf Krenzer geschriebenen Geschichte stammt von Leo Tolstoi, die moderne Musik komponierte Siegfried Fietz. Die Geschichte entführte ins alte Russland, der Heimat des Schuhmachers Martin. Trotz seines Alters und bescheidenen Lebens ist Vater Martin immer gut gelaunt, zufrieden und von Nachbarn und Kindern geachtet. Dennoch fühlt er sich einsam und alleine.

Mit dem Lied "Die Geschichte von einem alten Mann" berichtet der Christusbund Chor singend vom Alltag Vater Martins. Dann kommt die Winterzeit mit ihrer klirrender Kälte und Weihnachten rückt näher. Beim Bibellesen meint Vater Martin die Stimme von Jesus zu hören, die da sagt: "Morgen werde ich zu dir kommen, mach dich bereit".

Am Tag des Heiligen Abends saß Vater Martin den ganzen Tag vor seinem Fenster und wartete auf Jesus. Die Stunden vergingen, außer glücklich lachenden Kindern und einer Mutter in zerlumpten Kleidern mit ihrem kleinen Kind, dem er dann Schuhe schenkte, kam niemand in seine Straße. Doch, Iwan war da, der Straßenkehrer, den er zum Tee eingeladen hatte und mit dem er sich so nett unterhalten hatte. Beim Gedanken daran fühlte Vater Martin eine innere Zufriedenheit, wie er sie lange nicht mehr gespürt hatte.