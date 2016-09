Dornhan "Unhaltbare Situation"

Dornhan (tz). Bei der Bürgerfrageviertelstunde am Montag im Dornhaner Gemeinderat klagte der Unternehmer Hans-Joachim Hils über die schlechte Internetversorgung seines medizintechnischen Betriebs im Gewerbegebiet. Gerade mal 70 Kilobit (Kb) betrage die Leistung: Das sei vor 20 Jahren Standard gewesen. Unter 25 bis 50 Megabit (Mb) könne man heute aber nicht mehr arbeiten. Vier Seiten per E-Mail zu verschicken, dauere anderthalb Stunden. Ein Angebot an eine andere Firma habe, übers E-Mail verschickt, 25 Stunden benötigt. "Es ist eine unhaltbare Situation", sagte er. Hils wollte wissen, wann er über schnelleres Internet verfügen könne. Es müsse doch möglich sein, von Dornhan her eine Leitung ins Gewerbegebiet zu ziehen.