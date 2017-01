Dornhan Unentbehrliche Helfer gelungener Integration

Dornhan. Bereits im April 2014 sind Flüchtlinge in Marschalkenzimmern eingetroffen. Ab Oktober 2015 wurden auch die Unterkünfte in Dornhan, Leinstetten und Bettenhausen belegt. Im Frühjahr 2016 waren zeitweise bis zu 100 Flüchtlinge in Dornhan und den Stadtteilen untergebracht. Inzwischen haben sich auch mehrere Asylkreise in den Stadtteilen gebildet. Mehr als 50 Ehrenamtliche engagieren sich mittlerweile in der Flüchtlingsarbeit.