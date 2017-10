Dornhan Über Beziehungen Zugang zu den Menschen finden

Pfarrer Georg Steffens freute sich zu Beginn, dass die Halle so voll war und bedauerte gleichzeitig, dass dies seine letzte Veranstaltung in der Funktion als Leiter des Arbeitskreises Mission sei, da er zum 1. September eine neue Pfarrstelle bei Göppingen angetreten habe. Als Moderator lud er zusammen mit Simone Meng verschiedene Kurzzeit- und Langzeitmissionare zur Gesprächsrunde auf der Bühne ein. Diese berichteten von ihren Erfahrungen in Afrika, Indien, Zentralasien und Pakistan.

Ein wichtiger Aspekt, der in den Erzählungen deutlich wurde, war, Beziehungen aufzubauen und einen Zugang zu den Leuten zu bekommen. Die Hauptaufgabe liege nicht darin zu missionieren, sondern sich erst einmal kulturell anzupassen, so drückte es ein Missionar, der in Zentralasien tätig war, aus. Das Vorurteil, dass Mission Kulturen zerstöre, konnte in den Berichten entkräftet werden. Dennoch gab es auch Situationen, in denen die Missionare in Konflikt mit anderen Verhaltensweisen und Ansichten kamen. Gerade Zentralasien gelte als "schwieriges Pflaster für Christen", so Steffens, der wissen wollte, ob es aus dieser Region denn auch Tipps für Deutschland gäbe. Gastfreundschaft, lautete die überzeugte Antwort. Diese werde in anderen Kulturen viel höher bewertet als hierzulande.

Bürgermeister Markus Huber nutzte anschließend die Gelegenheit für ein Grußwort. Deutschland sei selber mittlerweile ein großes Missionsfeld geworden, sagte er. Deswegen gelte es auch hier, die christlichen Ideale an die Gesellschaft weiterzugeben. Die große Besucherzahl in der Stadthalle sei ein gutes Zeichen für die Unterstützung der vielfältigen Missionsarbeit in der ganzen Welt.