Dornhan Trump und Brexit aus lokaler Sicht

Doch auch die Kommunen müssen sich auf einen Veränderungsprozess einstellen. Huber sieht darin eher eine Chance als eine Bedrohung. Auf den Bevölkerungsschwund will die Stadt mit einer Verbesserung der Infrastruktur reagieren. Huber nannte als Beispiele den Bau eines Multifunktionshauses in Leinstetten, die neue Ortsmitte in Marschalkenzimmern mit Kindergarten, Ortsverwaltung, Feuerwehr und eventuell Ladengeschäften unter einem Dach sowie das geplante Gesundheitszentrum in Dornhan. Es sollen aber auch weitere Wohngebiete erschlossen und für Flüchtlinge Wohnraum gesucht werden. Ihnen zu helfen, sei eine christliche Pflicht.

Die Integration habe inzwischen dank der Asylkreise, die Außergewöhnliches leisteten, gute Fortschritte gemacht. Allerdings sei man hierbei auf die Unternehmen angewiesen.

Handwerksbetriebe hätten jetzt schon Probleme, Facharbeiter zu bekommen, sagte Reinhardt. Er glaubt, dass Flüchtlinge in Dornhaner Firmen qualifiziert werden können. Das sei eine Chance, die man sich nicht entgehen lassen sollte.

Am bisherigen Ausbildungssystem und vor allem auch an der Innovationsbereitschaft festzuhalten, sind für Reinhardt Antworten, wie man auf die neuen Herausforderungen reagieren kann. Für Huber lautet hier das Stichwort "gelebte Solidarität". Darunter versteht er das Bekenntnis der Firmen zum Standort. Wichtig sei dabei auch Sponsoring, mit dem das kulturelle Leben in Dornhan ermöglicht werde.

Für die Musik an diesem Abend sorgte das Trio Jazz Vacation mit Sarah Limberger (Gesang), Marina Saußele (Kontrabass) und Benedikt Weigmann (Piano).