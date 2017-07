Dornhan Tempo-30-Zone bei der Grundschule

Die Änderung der Straßenverkehrsordnung macht es möglich, auf klassifizierten Straßen für überörtlichen Verkehr im "unmittelbaren Bereich" von Schulen oder Kindergärten Tempo 30 auszuweisen. Die Verkehrsschau des Landratsamts Rottweil vermerkt in ihrem Protokoll vom 6. April, dass in Weiden die Voraussetzungen für eine Geschwindigkeitsbeschränkung entlang der Landesstraße 412 jedoch nicht vorliegen. Begründung: Der Eingang der Grundschule sei zur Straße "Am Kindergarten" ausgerichtet. Eine Tempo-30-Zone wäre sowohl dort als auch in den anschließenden Wohnstraßen möglich, nur sollte dafür ein schlüssiges Konzept vorgelegt werden.

Das ist für den Elternverein jedoch nicht die Lösung. Ihm geht es um eine sichere Überquerung der Landesstraße. Alle Kinder, die gegenüber der Schule wohnten, kämen nicht sicher auf die andere Seite, erklärt Vorsitzender Rainer Faißt. Das gelte aber auch für ältere oder behinderte Menschen. Außerdem wolle die Stadt ein neues Baugebiet in Weiden erschließen. Kinder, die einmal hier wohnten, müssten ebenfalls auf ihrem Schulweg die Landesstraße überqueren. Gerade der unübersichtliche Kurvenbereich bei der Schule macht die Verkehrssituation gefährlich. Deshalb hat sich der Verein auch schon für einen Zebrastreifen eingesetzt. 2013 fand eine Verkehrszählung statt, allerdings wurde die erforderliche Zahl an Fußgängern nicht erreicht. In Marschalkenzimmern gibt es dagegen einen Fußgängerüberweg, obwohl es dort übersichtlicher sei, meint Tina Vollmer.

Die Mitglieder des Elternvereins fragen sich, warum im Gegensatz zu Weiden ein Zebrastreifen in anderen Ortschaften genehmigt wird, etwa auch in Hochmössingen oder sogar eine Ampel in Römlinsdorf beim Kindergarten. An dieser Stelle, so vermuten sie, wohl deswegen, weil ein Kind überfahren wurde. Müsse man solange darauf warten, bis auch in Weiden etwas passiere?, fragt sich Rainer Faißt. Wenn an der Kurve bei der Schule Kinder vorschnell über die Straße liefen, könne es zu einem folgenschweren Unfall kommen.