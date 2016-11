Dornhan Tausende Besucher genießen den Weihnachtsmarkt

Dornhan. Am frühen Nachmittag hält sich der Andrang in Grenzen. Das Wetter ist auch nicht so sehr nach Marktbummel. Immerhin: Die Kinder der Hans-Holzwarth-Schule, die nach Bürgermeister Markus Huber die Bühne beim Denkmal entern, bekommen viel Applaus für ihre Musik und ihren Tanz. Viele nutzen anschließend die Gelegenheit, sich im Farrenstall aufzuwärmen – und natürlich das Kasperletheater der katholischen Kirchengemeinde anzuschauen.

Auf dem Laufenden gehalten werden Marktbeschicker, es sind gut 100 Stände in der Innenstadt, und -besucher auch bei der 33. Auflage des Dornhaner Weihnachtsmarktes gewohnt souverän und umfassend von Hans-Peter Hoferer, der allerdings zwei große Neuigkeiten zu berichten hat. Die erste betrifft den Weihnachtsmann und Knecht Ruprecht. Die beiden müssen dieses Jahr zu Fuß anreisen. Aus organisatorischen Gründen sei es nicht möglich, die Kutsche fahren zu lassen. Macht nichts. Sie machen auch so auf sich aufmerksam. Mit Glöckchen und einem respekteinflößenden Auftritt begrüßen sie vor allem die Kinder. Die stehen zwischenzeitlich bis in die Teckstraße Schlange, geduldig unterstützt von Mama, Papa, Oma und Opa. Auf de Weihnachtsmann wartet viel Arbeit. Die Helfer haben wieder mehr als 800 Geschenksäckchen gepackt. Da gibt es nicht nur alle Hände voll zu tun, da muss auch die Stimme in Form sein, immerhin gibt es für jedes Kinder auch noch ein paar Worte. Das DRK sorgt im übrigen für einen reibungsvollen Ablauf und dafür, dass die Beschenkten unbeschadet über die steile und etwas rutschige Treppe wieder von der Bühne kommen.

Apropos rutschig: Das Wetter will sich am Samstag nicht mehr so richtig ändern. Nach Einbruch der Dunkelheit sieht man, was sich auf die Kleidung legt. Der Stimmung tut das Nieseln keinen Abbruch. Die Geschäfte laufen. Vereine, Gruppen und Initiativen nehmen aus dem Verkauf etwa von Weihnachtsgebäck, Waffeln, weihnachtlicher Dekoration oder, zum Beispiel bei den Freunden aus Pont-de-Vaux, einfach Spezialitäten einiges an Geld für ihre Vorhaben ein. Auch auf dem Kirchplatz schauen sich die Marktbesucher gerne um. Hier herrscht nicht so viel Gedränge. Und gleich nebenan können die Kleinen auf den Ponys vom Haus Aichhorn ihre Runden drehen.