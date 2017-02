Dornhan/Sulz Pink Pämpärs nehmen Fasnets-Reporter auf

Mit dem Narrenruf begrüßte der Zunftvorsitzende Jochen Schoch die Narren aus Nah und Fern und führte launig durch das bunte Programm. Die Halle war mit Hästrägern und Besuchern in origineller Maskerade gut gefüllt. Den Auftakt machten die Dornhaner Lauser, die in ihrem Häs glänzten und sich dann als sichere Showtänzer erwiesen. Der Tanz der Garde wurde gleich mit bester Stimmung und langem Applaus begleitet. Nicht weniger temperamentvoll mischte die Showtanzgruppe Dance Denomination aus Altoberndorf die Narren mit ihrem futuristischen Mix aus Hip-Hop-Elementen im "New Style", Rock-, Techno- und Showtanz auf. Unter der Leitung von Damiano Maiolini zeigten die Tänzerinnen nicht nur Gewandtheit und Ausdauer, sondern wussten auch mit Charme zu überzeugen. Klar, dass die obligatorische Zugabe nicht fehlen durfte.

Riesenstimmung brachte dann die Hardter Guggenmusik "Sälle 15" mit Fabian Storz in den Hexenkessel. Mit Schlagwerk und Blasinstrumenten enterten die gut 30 Musiker aus Hardt in ihren rot-weißem Rennfahrerkostümen die Bühne und sorgten für den charakteristischen Fasnetsklang.

Hier konnte sich letztendlich keiner mehr entziehen. Das Schöne an der Guggenmusik ist, dass es nicht um korrekte Töne geht, sondern darum, Stimmung zu transportieren, und das ist den Musikern wunderbar gelungen.

Eine tolle Choreografie bot die Showtanzgruppe "Impression" des TV Schenkenzell. Zur Musik von Michael Jackson rockten die sechs Mädels die Bühne und verbanden Show und Tanz gekonnt. Für ganz andere, vor allem akustisch lautere Töne sorgte wenig später die Guggenmusik "Blächle Butzer" aus Albstadt. Die Bläser um Martin Kessler bliesen und trommelten auf ihren Instrumenten, was das Zeug hergab. Einen echten Augenschmaus bot die die Männertanzgruppe aus Boll. Zu später Stunde heizten die Guggen der "Flegga Zoddler" aus Dettingen und die Pink Pämpärs aus Sulz noch einmal kräftig ein. Für einen letzten Programmhöhepunkt zeigte sich die heimische Garde der Narrenzunft Dornhan verantwortlich. Danach ging die Party weiter, damit die Besucher bei gängigen Fasnetskrachern und bekannten Popsongs bis in den frühen Morgen hinein feiern konnten.

