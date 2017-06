Dornhan Starkregen überflutet Ortsdurchfahrt in Bettenhausen

In Dornhan hatte es stark geregnet. 32 Liter pro Quadratmeter seien bei dem Unwetter heruntergekommen, hat Stadtkommandant Frank Pfau festgestellt.

Da war schnelles Handeln angesagt. Das Rückhaltebecken oberhalb von Bettenhausen im Zitzmannsbrunnenbachtal ist noch nicht vollständig in Betrieb. Am Einlauf bei der Dole im Ort schoss daher auch das Wasser auf die Straße. Die Feuerwehr stellte in Bettenhausen den Hochwasserschutz an der Glatt und an den gefährdeten Häusern auf. Ein Keller lief dennoch voll und musste ausgepumpt werden. Die Straße war verschmutzt. Mit einem Wasserstrahl aus dem Feuerwehrschlauch wurde sie gesäubert. Mehrere Feuerwehrmänner schaufelten den Schlamm am Straßenrand weg.

Im Einsatz waren 25 Feuerwehrleute aus Dornhan und Leinstetten. Auch die Polizei war vor Ort.