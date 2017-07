Dornhan Stadtfesteröffnung mit Fassanstich

Dornhan. Erstmals organisiert der neugegründete Dachverein "Dornhan aktiv" die Festveranstaltung, und dies gleich mit einem neuen Konzept. Aufgestellt wird in der Stadtmitte ein offenes Festzelt für etwa 800 Leute und eine Hauptbühne, auf der sich vor allem am Sonntag das Programm abspielt. Hinzu kommen "Schlemmerstände", ein Biergarten und Weinstand.

Bürgermeister Markus Huber wird das Stadtfest zusammen mit Vereinsvertretern sowie dem Musik- und Trachtenverein eröffnen. Anschließend sind Auftritte der Narrenzunft-Garde, bevor DJ Carsten zum "Moon Rock" auflegt. Der Stadtlauf am Samstag, 8. Juli, ist der sportliche Programmpunkt: Start ist um 16 Uhr am Denkmalplatz. Erwachsene laufen dreimal eine Rundstrecke über etwa 1,8 Kilometer, Kinder über einen Kilometer. Die Siegerehrung findet kurz nach dem Einlauf der Erwachsenen statt. Das dürfte zwischen 17 und 17.15 Uhr sein. Duschmöglichkeiten gibt es in der Sporthalle. Anmelden können sich die sportlich Ambitionierten morgen zwischen 14 und 15.30 Uhr im Rathaus. Das Akustikduo "KÖ2" aus Köngen spielt ab 17.30 Uhr Pop-Songs, und ab 20.30 Uhr sorgt die achtköpfige Rockband "Old News" für Unterhaltung.

Am Sonntag wird um 10 Uhr ein ökumenischer Festgottesdienst gefeiert, gestaltet auf der Hauptbühne von Vertretern der Kirchen und vom Posaunenchor. Danach ist die Bühne frei für den Musikverein der Partnerstadt Pont-de-Vaux. Ab 14 Uhr sind auf der Hauptbühne Auftritte der Kindergartenkinder und des Chors der John-Bühler-Realschule. Im Bürgersaal beginnt um 15 Uhr das Kasperletheater der katholischen Kirchengemeinde. Zudem sind die Geschäfte am verkaufsoffenen Sonntag geöffnet. Das Stadtfest klingt mit den "Oldies" aus Leinstetten aus.