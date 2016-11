Dornhan Stadt schmückt sich für den Weihnachtsmarkt

Mit der Pferdekutsche ziehen Weihnachtsmann und Knecht Ruprecht um 15.30 Uhr in den Markt ein. Mehr als 800 Geschenke verteilen die beiden Gesellen auf der Bühne an die Kinder.

Die IHG Dornhan und die Kreissparkasse Rottweil sponsern die Nikolausgeschenke. IHG-Vorstandsmitglied Armella Blocher organisiert seit Jahren den Inhalt der Geschenksäckchen. Ein Team aus Familie, Bekannten und weiteren IHG-Mitgliedern befüllt diese. Dornhaner Geschäfte und Unternehmen unterstützen mit Geschenkartikeln, ebenso die Alpirsbacher Klosterbrauerei und der Schwarzwälder Bote.

Der Kasper kommt auch wieder zum Dornhaner Weihnachtsmarkt. "Weihnachtswünsche", so heißt das diesjährige Stück, dass vom Kaspertheaterteam der katholischen Kirche Dornhan aufgeführt wird.

Während Kasper und Gretel ihre Wunschzettel für den Nikolaus schreiben, klaut der Räuber Großmutters Kaffeemühle, weil er sie der Hexe zu Weihnachten schenken will. Daraus entsteht ein ziemliches Durcheinander und zum Schluss weiß nicht einmal der Nikolaus selbst, ob er dieses Jahr alle Wünsche richtig erfüllen kann. Auftritte sind um 14.30 und 17 Uhr im Farrenstall/Bürgersaal.

Posaunenklänge des Posaunenchors der evangelischen Kirche Dornhan/Betzweiler/24-Höfe erschallen ab 18 Uhr auf der Bühne. Dornhans Partnerstadt Pont-de-Vaux in Frankreich kommt zu Besuch. An ihrem Stand beim Rathaus bieten die Gäste aus Pont-de-Vaux vielerlei Produkte aus ihrer kulinarisch berühmten Region an, wie beispielsweise verschiedene Weine, Sekt, Hartwurst, Marmelade, Ziegenkäse und Karpfen-Brotaufstrich.

Ein Stall mit Schäfchen

Die Ponys vom Haus Aichhorn warten auf dem Rathausplatz auf zahlreiche Reiter. Ein Stall mit Schafen wird in der Nähe der "Buchlese" aufgebaut ein.

Vergünstigte Gutscheine für Dauerkarten für das Glatttal-Freibad können am Stand des Fördervereins erworben werden. Ein Geschenktipp für das Weihnachtsfest – allerdings gilt die Vergünstigung ausschließlich beim Weihnachtsmarkt.

Mit Christstollen können die Belange des Diakonievereins unterstützt werden. Die frischen Stollen werden von Mitgliedern des Vereins angeboten. Der Stand ist direkt vor der Backstube des Adler-Becks zu finden.

Für gute Zwecke bieten viele Stände, vor allem von Kirchen und Schulen, ihre Waren an, die zum größten Teil selbst gebastelt, gestrickt, genäht, gekocht oder gebacken sind.

Köstliches für den Gaumen gibt es in großer Auswahl. Aufwärmen und stärken können sich die Marktbesucher in den Gaststätten, in den Geschäften, im ehemaligen Ochsen, im Pflugkeller und im Foyer des Rathauses.

Eine Ausstellung mit Bildern und Fotografien von Ingrid Haas, Emil Warth und Fritz Ruthardt kann von 13 bis 21 Uhr im Rathaus begutachtet werden.

Weit bekannter Markt

Aufgrund der Vielfalt seiner Angebote ist der Dornhaner Markt zu einem der beliebtesten in der weiten Umgebung geworden.

Über alles, was am Markttag abläuft, werden die Marktbesucher von Hans-Peter Hoferer informiert, der die Ansage übernehmen wird.