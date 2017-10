Dornhan Sozialstation hat Platznot

Dornhan. Im Juli 2005 zog der damals als Nachfolger des Krankenpflegevereins Dornhan neu gegründete Diakonieverein mit der Sozialstation in das Seniorenzentrum. Sie erhielt dort nicht nur ihren Verwaltungssitz, sondern übernahm auch die Betreuung der mittlerweile 28 Seniorenwohnungen. Zwei Büroräume und ein Besprechungsraum stehen zur Verfügung. Dass dieser Platz im Seniorenzentrum einmal nicht ausrechen würde, "hätten wir 2005 nicht gedacht", sagt die Geschäftsführerin.

Doch in den vergangenen zwölf Jahren hat die Sozialstation eine steile Aufwärtsentwicklung genommen. Das verdeutlichen einige Zahlen: 2005 fielen 18 000 Hausbesuche an, 2016 waren es 33 000. In der hauswirtschaftlichen Versorgung absolvierten die Mitarbeiterinnen 2005 rund 1700 Stunden, 2016 brachten sie es auf mehr als 7000 Stunden. Durch Veränderungen in der Pflegeversicherung, aber auch wegen des demografischen Wandels steigt die Nachfrage in der ambulanten Pflege weiter an.

Aufgrund des Versorgungsvertrags mit den Kranken- und Pflegekassen muss die Sozialstation das ganze Stadtgebiet abdecken und bei Bedarf neue Leistungen ins Programm nehmen.