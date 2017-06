Dornhan Schmuddelkind wird wertvoll

Dornhan. Die Idee des ökologischen Ausgleichs gibt es schon lange in den Vorschriften, und sie funktioniert auch ganz gut. Wenn bislang unbebaute Fläche bebaut wird, also ökologisch weniger wert, soll dafür Ersatz geschaffen werden. Was wieviel wert ist, ist festgelegt. Die Eingriffe in negativer und positiver Hinsicht werden verrechnet, eine Genehmigung gibt es, wenn ein Ausgleich erreicht ist.

Um mal ein stark verkürztes Beispiel zu nennen: Es ist, so weit möglich, schlau, nicht den alten Streuobstbestand mit einem Garagenpark zu überplanen, wenn gleich nebenan ein Erschließungsweg zu einer Brachfläche führt. Deren ökologischer Verbrauch ist nämlich viel einfacher auszugleichen, als es die Überbauung der Streuobstwiese wäre. Mitunter reichte es, wenn man irgendwo auf der Gemarkung eine mit modernen Maschinen ohnehin nur schwer zu bewirtschaftende Grünfläche mit ein paar Hochstämmen bepflanzt. Oder vielleicht gibt es auf dem "Ökokonto" ja noch ein Punkteguthaben, das aus einer überschießenden Maßnahme rührt, und aus dem man dann Punkte abziehen kann, um für die Garagen keine eigene Ausgleichsmaßnahme machen zu müssen.

So weit die Theorie. Jetzt ist eine Schuppenkolonie kein Garagenpark, und eine Brache kann Überraschungen bergen. Denn der Teufel steckt im Detail. In diesem Fall in einer ehemaligen Müllkippe. Was unter der in den vergangenen Jahrzehnten gewachsenen Grasnarbe ist, will man vielleicht besser nicht wissen, und eine 1-A-Lage ist so eine kommunale Fläche in der örtlichen Wahrnehmung ohnehin eher nicht. Die Biologen entdecken aber ausgerechnet bei dieser Fläche, dass sie sich vom Schmuddelkind in einen Vorzeigekandidaten gewandelt hat.