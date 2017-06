Dornhan Schlepperrennen auf dem Acker

Dornhan-Leinstetten. Ausrichter war bisher der Förderverein für den Hallenbau. Dieser wollte das Fest allerdings nicht mehr organisieren. "Es wäre schade gewesen, eine solche Veranstaltung, die unheimlich viele Leute anzieht, sterben zu lassen", sagt Ortsvorsteherin Sigrid Kümmich. Im zweijährigen Abstand fand das Herbstfest auf dem Kaltenhof statt. 2015 seien, schätzt die Ortsvorsteherin, an zwei Tage 5000 Leute gekommen. Finanziell zahlt sich die Veranstaltung aus, aber der Aufwand, vor allem in personeller Hinsicht, ist sehr groß. Allein für die Festbewirtung würden 200 Helfer benötigt.

Der Dorfgemeinschaftsverein ist am 20. Januar 2017 gegründet worden. Mitglieder sind alle örtlichen Vereine, die Kirche und Organisationen. Mit ein Grund war die Veranstaltung des Herbstfestes. Generell gehe es um die Bündelung von Aktivitäten, erklärt Sigrid Kümmich, zweite Vorsitzende des Dachvereins in Leinstetten (Vorsitzender ist Peter Saile).

Mitveranstalter des Herbstfestes sind die Leinstetter Traktorfreunde Zündkäpsele. Festauftakt ist am Freitag, 8. September, ab 20 Uhr die "Stoppelacker-Party unterm Windrad" mit DJ Steffen. Hauptprogrammpunkt wird das Schlepper-Beschleunigungsrennen sein. Es wird am Samstag, 9. September, um 12 Uhr gestartet. Die Traktoren treten in verschiedenen Leistungsklassen zwischen 20 und 200 PS an. Anschließend ist Kindertraktorfahren angesagt. Beim großen Unterhaltungsabend sorgen die Nagoldtal-Musikanten für böhmisch-mährische Blasmusik.