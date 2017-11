Dornhan Satire, Stummfilm und Sagenhaftes

Der Agent von Michael Fitz hatte letztes Jahr verlauten lassen, dass Fitz gerne wieder nach Dornhan kommen würde. Für die Macher von KKF eine große Bestätigung. Im März ist es soweit und zwar mit einer CD-Premiere. Michael Fitz kommt am 9. März mit seiner neuen CD "Jetzt auf Gestern 2018". Es gibt Jahre, in denen manches rund wird. Für Fitz sind es die Jahre, die mit einer acht enden als Symbol der Unendlichkeit.

Am 21. April heißt es mit Delta Q A-Capella auf der Kleinkunstbühne "Wann, wenn nicht wir! Vier Stimmen ohne wenn und aber". Die im norddeutschen Raum bekannte Berliner Vokalband sind Synonym für Alltagshelden, digitale Cowboys, Vollblutvisionäre.

Mit ihrem neuen Programm "Burnout – Brennst Du noch oder zündelst Du schon?" kommen "Die Lehrer" mit subtilem Wortwitz und satirischem Hohn am 5. Mai nach Dornhan.

Stummfilmbegleitung mit Günter Buchwald gibt es dann nach der Sommerpause am 22. September. Buchwald zählt weltweit zu den renommiertesten Filmbegleitern. Die Besucher sehen auf der Leinwand unter anderem Charly Chaplins Film "The Immigrant". Dazu spielt Buchwald Eigenkompositionen am Klavier und auf der Geige.

Country Rock Live heißt es mit den "Union Rebels" am 13. Oktober. Gespielt werden Eigenkompositionen, aber auch Musik von Steamhammer, Jimmy Reed, Bob Dylan und den Rolling Stones. Also Rock, Blues, Blues-Rock, Country, Balladen – die Wuppertaler haben alles dabei.

Die Welt der Jugend

Auch für die kleinen Besucher ist wieder etwas dabei. Am 4. November kommt das "Artisjoktheater" mit "Lieselotte macht Urlaub" auf die Bühne im Farrenstall. Es ist ein Urlaub der ganz anderen Art auf dem Bauernhof – erdverbunden und nicht vegan.

Ein Programm für alle, insbesondere für Pädagogen gibt es am 10. November mit Matthias Jung und seiner Comedy "Generation – Teenietus – Pfeifen ohne Ende?" Matthias Jung ist studierter Diplom-Pädagoge und Jugend-Experte. Seine Zuschauer erleben eine Reise ins Unbekannte oder anders formuliert, in die Welt der heutigen Jugend.

Wer an einem Ehrenamt bei KKF interessiert ist, der findet seinen Platz – sei es im vereinseigenen Küchenteam, beim Richten des Saals, im Service oder anderen Stellen.

Die neuen Flyer liegen im Bürgerbüro und in den "Buchlese"-Filialen Sulz, Dornhan und Schramberg aus. Dort sowie bei allen Geschäftsstellen der Schwarzwälder Bote Medienvermarktung Südwest GmbH und unter der Ticket-Hotline 07423/7 87 90 sind für die Veranstaltungen bereits jetzt Karten im Vorverkauf erhältlich, außerdem im Internet unter www.reservix.de. Das Jahres-Abo zum Preis von 111 Euro (ermäßigt 95 Euro) sowie Gutscheine sind nur im Bürgerbüro erhältlich.