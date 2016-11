Dornhan Rettungskräfte lösen Aufgaben mit Bravour

Dornhan-Leinstetten. Die Feuerwehrabteilung Leinstetten/Bettenhausen hat ihre Jahreshauptübung absolviert. Innerhalb kürzester Zeit traf die Abteilung dabei mit zwei Fahrzeugen am angenommenen Brandobjekt in der Neuestraße 6 in Bettenhausen ein. Alarmiert worden war sie durch Funkmeldeempfänger und die Sirene in Leinstetten.