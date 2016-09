Dornhan Reduzierung für "Hungerbühl"

Dornhan. Wenn die Stadt Dornhan das Baugebiet "Hungerbühl" erweitern möchte, muss sie an anderer Stelle Grundstücke aus dem Flächennutzungsplan herausnehmen. Darauf wies Planer Andre Leopold am Montag den Gemeinderat hin. "Wenn wir die Reduzierung nicht vornehmen, bekommen wir den ›Hungerbühl‹ nicht genehmigt", verdeutlichte er. So sollen nun in der "Fürnsaler Steig" in Richtung Flur Flächen weggenommen werden.