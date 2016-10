Dornhan Puppen zeigen Liebe zu Tieren und Natur

Auf Initiative der Hans-Holzwarth-Grundschule mit Rektorin Claudia Prügel erlebten die Kinder mit Matthias Störr und seinem Kindertheater "TamBambura" am Dienstag einen märchenhaften Vormittag. Zum landesweiten Literatur- und Lesefest gibt es an den Grundschulen in Dornhan im jährlichen Wechsel einen Lesewettbewerb oder einen Besuch im Theater. Der Theaterbesuch versprach in diesem Jahr eine Szenerie, wie sie sich wohl jedes Kind in seinen Träumen wünscht: Eine Vielzahl an Klängen und Fröhlichkeit wehten durch den Saal, als Störr seinen drei Puppen Leben einhauchte.

Verschiedene Klangsequenzen wie Wasser, das in ein Glas läuft oder das Summen der Bienen schmückten die bewegliche und farbenfrohe Kulisse. Das Bühnenbild konnte der Darsteller immer wieder verändern, so dass sich kontinuierlich neue Plätze für seine Szenen fanden.

Im fast einstündigen Märchenstück nach den Gebrüdern Grimm zogen drei Königssöhne durch das Land. Vorbei ging’s an einem betriebsamen Ameisenhaufen, am dicht bevölkerten Bienenstock und am blauschimmernden Ententeich. Während die älteren Brüder ihren Schabernack mit den Tieren trieben, wollte der Jüngste, den die anderen "Dummling" nannten, die Tiere vor Schlimmerem bewahren. Als die drei Prinzen ein Schloss entzaubern mussten, halfen ihnen die vom Jüngsten geretteten Tiere. Und das unter dem Applaus der Kinder, die die Geschichte von Anfang an gebannt verfolgten.