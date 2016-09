Dornhan Pfeil und Bogen faszinieren den Nachwuchs

In Gruppen waren die Kinder unterwegs von Station zu Station. Sie mussten Sids, die Faultiere, im Kegelspiel umwerfen. Oder Diego, den Säbelzahntiger, mit Pfeil und Bogen treffen. Oder Meteoriten in Ziele schießen. Oder, und das war der Liebling für fast alle Kinder, mit dem Lasergewehr so schnell wie möglich fünf Eicheln treffen. Rang zwei in der Beliebtheitsskala nahm das Bogenschießen ein.

Überhaupt hatten die Kinder großen Spaß, sich in die Handhabung der Sportgeräte Lasergewehr sowie Pfeil und Bogen einweisen zu lassen und diese auszuprobieren. Das war auch schon beim ersten Fernando-Mittag vor Kurzem der Fall, als Schnuppern in die für Kinder möglichen Disziplinen des Sportschießens angeboten worden war. Genauso groß war auch damals der Andrang, 30 Kinder wollten immer wieder aufs Neue mit Sportwaffen und Bogen treffen, unter fachkundiger Aufsicht und Anleitung natürlich.

Zum ersten Mal hatten die Schützen gleich zwei Fernando-Nachmittage angeboten und waren selbst erstaunt über den großen Zuspruch an beiden Terminen. Bei Ice Age waren neben Martina Blocher-Bühler auch Schriftführerin Sophie Honeker, Celine Mayer, OSM Karl-Heinz Hofmeister und Sportleiter Bernd Blocher im Einsatz. Sie hatten ihre Freude am Spaß der Kinder, die sie auch mit Getränken, Eis und Grillen zum Abschluss verwöhnten.