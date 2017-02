Dornhan "Pestheiler" wollen ins Ärztehaus

Die Bettenhauser Schnecken, die Baurawaldhexen aus Holzhausen, die Hofnarren aus Mühlheim-Renfrizhausen, die Narren aus Herbertingen, die Hexen aus Ammerbuch und ganz am Schluss die Riedwald-Wölfe aus Mittelstadt waren weitere Teilnehmer. Dazwischen die Fußgruppen und Themenwägen: Mitglieder des Schwarzwaldvereins hatten sich als Römer verkleidet. Sie forderten von Bürgermeister Markus Huber mehr Blumenwiesen anstatt Asphalt.

Die "Pestheiler" aus dem antiken Rom, die schon an der Prunksitzung mitwirkten, hatten ihren Aufenthalt noch etwas verlängert. Sie kündigten an, ins Ärztehaus einzuziehen, wenn es denn einmal gebaut ist. Bis dahin aber räuchern sie die Krankheiten einfach aus. Das Bühlerhöhe-Team kämpfte auf ihrem Wagen gegen die Geisterstadt Dornhan. Die TSF hatten einen aufwendigen Pokemon-Wagen gestaltet. "In der Kindheit Pokebälle, in der Jugend Smartphone-Welle", war darauf zu lesen. Nach dem Umzug gab es Programm in der Halle.