Dornhan-Marschalkenzimmern/Weiden (rö). Der Ausflug des VdK-Ortsverbands Marschalkenzimmern/Weiden führt am Donnerstag, 20. Juli, nach Stuttgart. Dort wird zuerst der Fernsehturm besichtigt. Mittagessen ist im Gasthaus "Stuttgarter Schlachthof". Danach geht es in das Schweinemuseum mit etwa 50 000 Exponaten aus aller Welt. In der Innenstadt ist Bummeln angesagt. Abschluss ist in der "Grünen Au" in Bergfelden. Abfahrtszeiten in Marschalkenzimmern sind an der Bushaltestelle "Ochsen" um 7.45 Uhr und in Weiden beim "Rössle" um 8 Uhr.