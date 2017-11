Dornhan Oft ist es noch ein Tabuthema

Schoch las zum Einstieg ein Zitat von Katrin Zeug aus der Wochenzeitung "Die Zeit" vor. Darin heißt es, kindliche Sexualität sei "ein solches Tabu, dass viele nicht einmal von ihr wissen, geschweige denn ahnen, wie ein gesunder Umgang mit ihr aussieht". Man müsse unterscheiden zwischen kindlichen und erwachsenen Bedürfnissen. Bei Kindern spielten Spontaneität, Neugier und Unbefangenheit die wesentliche Rolle, jedoch nicht zielgerichtetes Handeln wie bei Erwachsenen. Aber auch die körperliche und seelische Entwicklung sowie Erfahrungen mit Beziehungen zu Eltern oder Geschwistern seien von Bedeutung.

Vom Säuglingsalter an gebe es den Wunsch nach körperlicher Nähe und Geborgenheit, so die Referenten. In den ersten Lebensjahren entwickelten die Kinder ein Gefühl für den eigenen Körper. Im dritten Lebensjahr zeige sich ein eigener Wille, der sich auch in der Sprache mit "Ja" und "Nein" äußere. Ein "Nein" bei Berührungen sollte hier akzeptiert werden.

Im Vorschulalter bilde sich dann das Selbstbewusstsein und das Schamgefühl aus. Kinder versuchten in diesem Alter zu provozieren. Deshalb müssten hier schon Grenzen aufgezeigt und Fehlverhalten deutlich gemacht werden. Doch Eltern müssten auch die Gefühle der Kinder achten, denn "Kinder sind keine kleinen Erwachsenen".