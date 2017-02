Dornhan Neuer Dirigent beim Gesangverein

Dornhan-Leinstetten. Nach einem Liedvortrag hatte Günthner zuvor unter anderem den neuen Chorleiter Michael Bühler und Vizechorleiterin Evelyn Bronner begrüßt.

Joachim Heinzelmann hielt Rückblick auf verschiedene Aktivitäten des Vereins. Wie jedes Jahr beteiligte sich der Männergesangverein am Pfingstmarkt und begleitete die Fronleichnamsprozession. Bei der außerordentlichen Mitgliederversammlung am 20. Juli 2016 konnte weder ein erster noch ein zweiter Vorsitzender gefunden werden. Um jedoch den Verein am Leben zu erhalten, erklärte sich Ernst Günthner bereit, das Amt des stellvertretenden Vorsitzenden zu übernehmen, erbat sich jedoch Unterstützung durch den Gesamtvorstand.

Weiterhin trennte sich der Männergesangverein von seinem bisherigen Dirigenten Johannes Sorg. Als neuer Chorleiter konnte Michael Bühler gewonnen werden. Die Singstunden wurden auf Dienstagabend verlegt.