Dornhan Neue Rahmenbedingungen kommen der Arbeit zugute

Zur Einleitung hatte Wilms über zwei wesentliche Änderungen der Rahmenbedingungen zu berichten. So ist mit dem Jugendhilfeverbund Kinderheim Rodt ein neuer Träger am Start. Für Wilms hat das Vorteile. Nicht nur die Qualität der fachlichen Begleitung ist eine andere geworden, sie könne jetzt "Arbeitszeiten selbstständig bestreiten, nicht wie’s irgendeine Bürokratie vorsieht". Will sagen: Weniger starrer Dienstplan, mehr bedarfsorientierte Arbeitszeiten. Und noch etwas hat sich verändert. Mit dem Wegfall der Werkrealschule sind Kapazitäten für Schulsozialarbeit an der Grundschule freigeworden. Betrug der Anteil der Arbeit an der Grundschule zuvor rund vier Prozent, hat er mit 19,1 Prozent jetzt fast ein Fünftel des Arbeitsanfalls der Schulsozialarbeit in Dornhan erreicht.

An der Grund- wie an der John-Bühler-Realschule sah Natalie Wilms sowohl eigene Angebote vor als auch eine Kooperation mit der Akademie "Eigen-Sinn". Diese habe sich so bewährt, dass sie für die zweiten und fünften Klassen fest installiert werden soll. Betreut wurden 63 Schüler in bis zu drei Fällen, 46 Schüler in mehr als drei Fällen. Wobei Wilms auch klarmacht, dass viele eben bei einer Beratung blieben, andere dagegen einer intensive Begleitung bedürfen.

Einen dieser Fälle hat sie in den Bürgersaal mitgebracht. Er zeigt, dass auch Dornhan keine Insel der Seligen ist. Im vorgetragenen Fall war eine lange, dramatische Vorgeschichte aufzuarbeiten, die in der aktuellen Situation die Gefahr eines Suizids konkret werden ließ. Durch das Angebot einer betreuten Einrichtung konnte die Jugendliche dem schwierigen sozialen Umfeld entzogen werden.