Bei strahlendem Sonnenschein versammelte sich eine große Narrenschar im Oberdorf zum Umzug. Wie jedes Jahr führte der Büttel alias Dieter Bronner den bunten Narrenumzug in Leinstetten an. Die Brautleute, Narrenkapelle, die Bären und Treibern folgten. Die "Schellenberger" hatten sich wieder etwas Besonderes ausgedacht. Mit ihrer Weinkönigin kredenzten sie den "Schellenberger Südhang". Manch ein Besucher bekam eine Kostprobe vom edlen Wein. Die Fußgruppe "Dusche mit Sekt" sowie ihre begleitenden Badewannen sorgten dafür, dass die Zuschauer faltenfrei in die Zukunft schauen können. Die Kindergartenkinder hatten sich in kleine Zugwagen mit Lokomotive gesetzt. Die Gruppe "Grasdackel" reihte sich ebenfalls in den Umzug ein. Ebenso durften die Markleute nicht fehlen, die ihre Radieschen und Tomaten unter die Zuschauer brachten. Einige Festwagen stellten die örtlichen Geschehen dar. So konnte man den geforderten Bau einer Fischtreppe sehen, ein Kran musste her, um die Fernsehschüssel zu installieren, und Goofy kochte mal wieder sehr heiß. Eine Bereicherung war ein großes Aufgebot an Gastzünften aus Schiltach mit über 300 Hästrägern. Zum Schluss hielt Sabrina Kaupp auf dem wieder aufgebauten Podium die Fasnetspredigt. Fotos: Gukelberger