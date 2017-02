Dornhan Närrisches Bettenhausen im Fernsehen

Pünktlich um 20 Uhr traten die Nachrichtensprecher Daniela Blocher und Dietmar Glück ihren Dienst im Studio an. Viele interessante Nachrichten gab es aus der ganzen Welt und dem bestbekannten Flecken Bettenhausen. Verpasste Vernissagen, Einbrüche übers Kellerfenster in die eigene Wohnung und Überschwemmungen im Ort waren die Tagesthemen. Das Wetter konnte Daniela ohne Wetterkarte bestimmen, denn jede Änderung zeigte ihr kaputtes Knie an. Beiläufig fragte sie auch nach dem Unterschied zwischen Männern und Wetter. "Man kann beide nicht ändern", war die richtige Antwort.

Die Männer von der "Tanke", Hermann Glück, Marco Schwarz und Joachim Gross, trafen mit ihrem Fässle in roten Anzügen ein. Sie sangen aus voller Kehle über einen Hahnen, "der goht net zua". Humorvoll parodiert und pfiffig gesungen, bekamen einige Bettenhauser ihr Fett ab. Ein paar Besucher durften sich an der Tankstelle bedienen.

Gleich mehrere Höhepunkte im Fernsehstudio hatten Jürgen und Dieter Haibt im Programm, und die Zuschauerquote schnellte in die Höhe. Als flotte Bienen, "Bauer sucht Frau", "Hannes und der Bürgermeister" und als Nachrichtensprecher zogen die beiden eine spaßige und die Lachmuskeln strapazierende Show ab. Anne Haibt gab lustig ihren Senf dazu.

Die James Bond Girls waren auf Gangsterjagd und punkteten mit einem gekonnten Ballett. Charmant tanzten Christina Haug, Janina Schwarz, Sandrine Rahm, Nathalie und Annika Bauer.