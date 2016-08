Dornhan Nachwuchspiloten heben ab

Elegante Schwünge, lange Strecken, Wendungen, Steigen, Fallen waren in der Luft zu beobachten. Eine Piper wartete auf dem Bremsblock auf ihren Start, noch mit Alufolie abgedeckt. Der Luftraum war gerade überfüllt. Mit Begeisterung waren die vier Jungs bei der Sache. Dariusz, zwölf Jahre, möchte in den Verein eintreten. Er sieht in der Modellfliegerei ein tolles Hobby, das besser ist als vor dem PC zu sitzen. Und der elfjährige David, der "Fliegen allgemein so cool" findet, zeigt sich ebenfalls begeistert.