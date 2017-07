Dornhan Nach sieben Jahren Pause wird gefeiert

Dornhan. Der Denkmalsplatz hat sich in eine Festmeile verwandelt. Dass ein zentrales Zelt für den Fall der Fälle bereit steht, erweist sich eine Stunde nach dem Startschuss als kluge Entscheidung, denn ein Gewitter zieht zwar vorüber, doch für einen Schwung Regen reicht es allemal. Macht nichts, im Zelt rücken die Besucher ein bisschen zusammen. Auf der Bühne spielt die Kapelle des Musik- und Trachtenvereins unbeeindruckt weiter. Und bald hat der Himmel die Dusche auch wieder abgestellt. So kann es weitergehen.

Begonnen hat es mit einem großen Aufzug. Während Hartwig Joost das Programm vorstellt, nehmen die Vereinsvorsitzenden Position am etwas weiter unten geparkten Festwagen ein, mit dem Dornhan auch beim Jubiläumsumzug in Glatten dabei war. Volker Miller chauffiert den alten Schlepper, der den Anhänger mit dem prächtigen Hahn zieht, in gemütlichem Schritttempo Richtung Festplatz.

Dort begrüßt Ingo Meyer, Vorsitzender von "Dornhan aktiv!" die Besucher. Für den Dachverein ist das Stadtfest die Nagelprobe. Die Vereine hätten zwar bei WM- und EM-Dorf und beim Radsonntag Erfahrungen gesammelt, wird er später erklären, doch am Ende dieser "Lernkurve" – vorläufig zumindest – steht das Dornhaner Stadtfest. Das erste seit sieben Jahren. Und weil gerade die "Tour de France" läuft, streift Hanspeter Miller vom Gesangverein in Anlehnung an das Kennzeichen des Gesamtführenden der großen Radrunde durch Frankreich, dem "Chef" Meyer ein gelbes Trikot über. Was Anerkennung ist – und auch der Hinweis, dass der Vorsitzende an diesem Wochenende noch einiges zu arbeiten haben wird.