Dornhan Musik lockt zusätzliche Badegäste

Bis 12 Uhr konnten zusätzlich zu den Musikbegeisterten bereits 300 Badegäste gezählt werden, und der Besucherstrom riss nicht ab. Beate Rebholz aus Bettenhausen knackte schon am Vormittag die "20 000er-Marke" und wurde von Bademeister Burkhardt Lahn zu diesem Rekord beglückwünscht. Sie erhielt eine Zehnerkarte für weitere Schwimmbadbesuche.

Dorit Winter-Fleischauer hatte für diesen Sommertag Pizza im Angebot, dazu noch eine Auswahl an anderen Speisen. Mit kühlen Getränken versorgten sie und ihre fleißigen Helfer die durstigen Schwimmbadbesucher. Bis 18 Uhr konnten an diesem Sonntag rund 900 Badegäste gezählt werden. Die nächsten Sommertage versprechen noch ein dickes Plus für das Glatttalfreibad Bettenhausen, da die Temperaturen voraussichtlich anhalten werden.