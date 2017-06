Dornhan "Musik ist für mich eine Droge"

Dornhan-Weiden. Er ist weit herumgekommen als Discjockey (DJ): Mehrere Jahre lang tingelte San durch die Welt. Er hatte Engagements unter anderem in England, der Ukraine, "als das Land noch nichts so zerrüttet war", oder in San Francisco und Denver in den USA. In Brasilien brachte Aaren San Zehntausende von Menschen im Freien zum Tanzen. "Das war eine tolle Zeit", blickt er zurück.

Mit Vinyl-Platten ging es los. Das war noch handwerkliche Arbeit. Der Discjockey benutzte zwei Plattenspieler. Die Kunst war, die Übergänge von einem zum anderen Titel nahtlos zu bewerkstelligen. "Das braucht man heute nicht mehr", fügt San hinzu. Mit USB-Stick und Laptop haben es die DJs im digitalen Zeitalter wesentlich einfacher. Da wundert es aber auch nicht, dass es von ihnen mittlerweile sehr viele gibt. "Der Markt ist gesättigt", weiß San.

Zu früher und heute stellt er aber noch einen Unterschied fest: "Mit Vinyl war es ›dreckiger‹" – nicht so perfekt, dafür aber auch nicht so künstlich und emotionaler.