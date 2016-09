Dornhan Musik aus sechs Jahrhunderten

Dornhan. Das Altensteiger Vokalensemble bot am Sonntagabend in der Stadtkirche Dornhan unter dem umsichtigen und flexiblen Dirigat von Wolfgang Weible ein außergewöhnliches Klangerlebnis. Bereits mit dem Eingangsstück "Sing and Rejoice" des norwegischen Komponisten Knut Nystedt mit schwierigen Dissonanzen und der Motette "Du Hirte Israels, höre" von Albert Becker haben die knapp 40 Sänger gezeigt, welche Kräfte das Zusammenwirken von Stimmen freisetzen kann.