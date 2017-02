Dornhan Musik aus 50 Jahren

Dornhan (gu). Der Sportverein Lichtenfels Leinstetten lädt zur SWR1-Disco am Samstag, 11. März, in die Stadthalle in Dornhan ein. Ab 21 Uhr legt der bekannte SWR1-DJ Maik Schieber auf. Sein Repertoire umfasst Musik aus fünf Jahrzehnten.