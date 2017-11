Dornhan Mitternachtssport in der Halle kommt gut an

Bereits eine Stunde vor Einlass versammelten sich die ersten Besucher vor der Halle. Sie konnten kaum erwarten, dass es losgeht. Um 20 Uhr stürmte die Schar hinein. Damit alles reibungslos ablief, wurden die Regeln festgelegt. Und dann konnte es auch schon losgehen.

Beim Mitternachtssport entscheiden die Jugendlichen selbst, was sie machen möchten. Alles, was in der Halle ist, kann auch genutzt werden. So wurde eine Hallenhälfte zum Fußballspielen genutzt, in der anderen Hälfte wurde geturnt, Volleyball und Basketball gespielt.

"Beim Mitternachtssport lernen die Jugendlichen, Absprachen zu treffen, Rücksicht zu nehmen und sich gegenseitig zu helfen", erklärt Susanne Wergin. Acht jugendliche und zwei erwachsene Ehrenamtliche unterstützten die Jugendreferentin, sorgten für Musik und leiteten die Gruppenspiele. Mehr als 60 Jugendliche nahmen teil. Um 22 Uhr war es für alle unter 14 Jahren schon vorbei. Die älteren Jugendlichen nutzten das offene Sportangebot noch bis 24 Uhr. Zum Abschluss spielten alle zusammen Brennball, räumten auf und traten anschließend den Nachhauseweg an.