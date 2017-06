Dornhan Mit fesselnden Balladen und rockigen Songs Publikum überzeugt

Aus ihrem Album "Colors of my Life" hatte die Sängerin eingängliche Pop-Balladen und Uptempo-Songs, die zwischen Rock, Country, Funk und Soul liegen, nach Dornhan mitgebracht. Es gelang der Musikerin, rhythmisch und lyrisch innerhalb kürzester Zeit beim Publikum anzukommen.

Ihre Songs komponiert die Sängerin selbst. Auch die Texte dazu stammen aus ihrer Feder. Inspiration findet sie in persönlichen Erlebnissen und Visionen.

In "Colors" beschreibt sie Farben in der Natur, natürlich ganz anders als in Wirklichkeit, der Himmel ist grün, die Wiesen sind blau, mit "Fallin’ In Love" die Liebe zu ihrem Gitarristen Mario. Ihre Gefühle ordnet sie im Weltall, da ist vielleicht alles einfacher, meint sie mit "Up in Space". Mit "Where ever You go" und "Rainbows" möchte sie die Welt ein wenig verschönern. "Dreams" ist eine Aufforderung an jeden, seinen Traum zu leben und zu verwirklichen.