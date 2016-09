Dornhan Mit altem Gerät und vereinten Kräften Brand gelöscht

Zuvor allerdings absolvierte die Abteilung Weiden eine historische Übung. Die eigens dafür angefertigte Holzhütte stand beim Eintreffen der Feuerwehrleute mit der Feuerspritze, Baujahr 1886, bereits lichterloh in Flammen, sodass alle Mittel vergangener Zeiten aufgeboten werden mussten, um den Brand zu löschen. Auch einige Besucher ließen es sich nicht nehmen, einmal selbst am großen Pumpenhebel der Spritze mitzuhelfen.

Mit vereinten Kräften und Feuerwehrkameraden aus dem gesamten Stadtgebiet, die ebenfalls mit historischem Gerät zur Übung gekommen waren, war der Brand schnell unter Kontrolle. Zum anschließenden Fest, musikalisch umrahmt vom "Duo Sonnenklar", waren dann ebenfalls zahlreiche Besucher und befreundete Wehren aus dem näheren Umfeld erschienen, sodass man sich in bester Feierlaune von den Strapazen des Löscheinsatzes erholen konnte. Auch am Sonntag lockte bestes Wetter zahlreiche Besucher zum Festgottesdienst und anschließenden Frühschoppen, musikalisch begleitet von der Kapelle aus Marschalkenzimmern. Nach dem Mittagstisch demonstrierte die Jugendfeuerwehr Dornhan in bestem Kontrast zur Übung vom Vortag mit modernstem Gerät ihr Können, bevor das Festwochenende ausklang.