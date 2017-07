Dornhan Millenniumkinder nun außer Haus

Dornhan. Alle Zehntklässler haben die Prüfungen gut abgeschlossen. 16 Schüler haben mit Belobungen, sechs mit Preisen die Mittlere Reife in der Tasche. Damit war Rektor Mark Kunzelmann sehr zufrieden. 45 Prozent der Absolventen werden nun eine duale Ausbildung beginnen, weitere 45 Prozent besuchen weiterführende Schulen.

Dass ein so hoher Anteil der Schüler bereits einen Ausbildungsplatz habe, sei auf die guten Kontakte der John-Bühler-Realschule mit Firmen in der Umgebung zurückzuführen. "Unsere Absolventen kann man gebrauchen", stellte Kunzelmann am Rande der Entlassfeier im Gespräch mit unserer Zeitung fest. Insgesamt waren es diesmal mehr als 40 Realschulabsolventen. Im kommenden Jahr werden es weniger, danach wieder fast 60 sein.

Die Millenniumsjahrgänger gestalteten die Feier selber, unterhaltsam, cool und mit einem Schuss Ironie. Gekonnt moderierten Larissa Jackl und Jonas Kotzka die verschiedenen Programmpunkte. Mit lustigen Sprüchen wussten sie auch mal ungewollte Pausen zu überbrücken.