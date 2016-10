Dornhan Leuchtstreifen sorgen für mehr Sicherheit

Ganz vorsichtig nahm man sie entgegen, faltete sie auseinander und probierte sie an. Man begutachtete sich gegenseitig und gefiel sich. Wenn Streifen leuchten, leuchten auch Kinderaugen. Die zwei Mädchen und fünf Buben fühlten sich wohl in der Weste und so erwachsen, denn bei den großen Leuten hatten sie solche Westen ja auch schon gesehen. Zu einem fetzigen Schulwegsong wurden sie auch gleich getragen und eingeweiht.