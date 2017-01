Dornhan Lauser sind wieder munter

Einen straffen Narrenfahrplan haben die gut 490 Mitglieder der seit 1972 bestehenden Narrenzunft: Die Teilnahme am Umzug in Urloffen am 15. Januar, der Brauchtumsabend in Nordstetten am 28. Januar und das Ringtreffen in Sulz am 12. Februar gehören zu den Höhepunkten. Am 18. Februar organisiert der Verein die "Gugga und Dance Night" in der Stadthalle. Die Prunksitzung steigt am 25. Februar, und der Fasnetsmontagsumzug beginnt am 27. Februar um 13.30 Uhr. Mit dem Kinderumzug und der Fasnetsverbrennung am 28. Februar endet dann die in diesem Jahr recht lange fünfte Jahreszeit.