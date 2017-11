Dornhan Last der Sorge muss geteilt werden

Im April trat der aus Herrenberg kommende Familienvater seinen Dienst in den Kirchengemeinden Dornhan und Marschalkenzimmern-Weiden an. Großen Anteil daran hatte der Förderverein christlich-evangelische Jugendarbeit, der die Stelle zur Hälfte mitfinanziert.

Somit waren an diesem Abend auch einige an der Jugendarbeit interessierte Gemeindeglieder gekommen, um sich über den aktuellen Stand der Jugendarbeit zu informieren. Mit einer kurzen Andacht zum Thema Mitarbeiterschaft stieg Faiß ins Thema ein. Ins Zentrum seiner Gedanken stellte er zum einen die "Sorge" und zum anderem die "Aufgabe". Nicht die Aufgaben seien das Problem, sondern oftmals die Sorge. Diese Last der Sorge müsse geteilt werden, so Faiß. "Die Aufgaben werden nur dann zum Problem, wenn wir uns Sorgen machen." Hier sei gegenseitiges Tragen gefordert.

Den aktuellen Stand der Jugendarbeit fasste der Jugendreferent mit einem Überblick zu den einzelnen Kreisen in den drei Ortschaften zusammen. Zusammengerechnet ergebe sich dadurch eine Zahl von etwa 80 bis 120 Jugendlichen, die sich auf die Jungscharen, Jungenschaften und Jugendkreise verteilten. Mit der Frage "Wo wollen wir hin?" schlug Faiß eine Brücke zu den noch ausstehenden Aufgaben.