Dornhan Landessportbund würdigt Verdienste

Bezirksvorsitzender Edgar Pakai überbrachte die Ehrungen des Württembergischen Fußballverbands. Die Verbandsehrennadel in Bronze für über zehnjährige Tätigkeit im Jugendbereich erhielt Jörg Humm, ebenso Irene Scherer für 30 Jahre Wäschepflege und Klaus Scherer für 20 Jahre Hausmeister und Rasenpfleger. Mit einbezogen wurde auch Markus Knödler, der das Amt des ersten und des zweiten Vorsitzenden bekleidete, und viele Jahre als Kassier tätig war, sowie Joachim Ryba als AH-Leiter und Vorsitzender.

Dann war es für Roswitha Nägele vom Schwäbischen Turnerbund eine Freude, die Ehrennadel mit Urkunde an Elke Schlabe für zehn Jahre im Vereinsamt und zwölf Jahren als Übungsleiterin, an Rosa Scherer für 29 Jahre Übungsleiterin, an Sabine Krauß für 25 Jahre Übungsleiterin, an Susanne Römpp für 21 Jahre Übungsleiterin und an Marie-Luise Hornberger für 30 Jahre Übungsleiterin und 25 Jahre Vereinsamt zu überreichen.