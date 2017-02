Dornhan Landesfinale zum Greifen nahe

Für die Turnerinnen geht eine spannende und sehr erfolgreiche Runde beim Schulsportwettkampf "Jugend trainiert für Olympia" zu Ende.

Nach glänzenden Leistungen beim Kreisfinale im Dezember vergangenen Jahres in Spaichingen qualifizierten sich beide Mannschaften jeweils mit dem ersten Platz für das Bezirksfinale in Dunningen. Auch bei diesem Wettkampf turnten die hoch motivierten Dornhanerinnen sehr gut. Die Konkurrenz war allerdings stark, so dass sich der Kampf um die Qualifikation zur nächsthöheren Ebene sehr spannend gestaltete.

Die etwas ältere Mannschaft mit Turnerinnen aus den Klassen 7 und 8 (Leonie Schlabe, Jasmin Wolfrum, Marleen Mayer, Laura Maier und Pauline Hezel) konnte sich zwar über gute Leistungen und einen dritten Platz freuen, verpasste die Qualifikation aber ganz knapp um nur 0,8 Punkte.