Dornhan Lager mit Waren gut gefüllt

Dornhan. Im vergangenen Jahr feierte das Großhandels-Unternehmen für elektrotechnische Artikel 25-jähriges Bestehen als GmbH. Seit 21 Jahren befindet sich die Firma in der Ziegelhütte. "Wir wollen gern hierbleiben", versichern Bodo Potschka und seine Frau Iris den Besuchern. Die Lage sei ideal, es gebe genug Platz, alles sei auch gut durchorganisiert. Davon konnten sich Huber und Heinzelmann bei der Besichtigung des Lagers überzeugen. Die verpackten Artikel sind genau beschriftet und schnell greifbar.

Die Firma vertreibt alles, was um und am Kabel ist. Dazu gehören Quetschkabelschuhe, Flachsteckhülsen, Rohrverbinder, Verschraubungen, Kabelbinder oder Schrumpfschläuche, die kühl gelagert werden müssen. Werden die Schläuche erhitzt, schrumpfen sie und nehmen Form an.

Der Großhandelsbetrieb kauft die Waren ein, sowohl bei deutschen als auch asiatischen Herstellern, und verkauft sie unterm eigenen Label weiter. "Unsere Produkte sind geprüft", betont Potschka. Im Wettbewerb mit anderen Anbietern müsse man mit diesen auch überzeugen können. Im Betrieb werden die eingekauften Teile neu verpackt und versandfertig gemacht. EAP arbeitet mit dem deutschen Paketdienst zusammen. Doch wenn es ganz schnell gehen muss, setzt sich der Chef auch mal selbst ins Auto und transportiert die bestellten Artikel zum Kunden. Das werde geschätzt, sagt Iris Potschka. Auch dass nahezu alles, was im Katalog aufgeführt ist, sofort lieferbar ist. Was bis 15 Uhr bestellt werde, gehe noch am gleichen Tag raus. EAP hat 3500 bis 4000 Kunden unter anderem in den Branchen Maschinen-, Steuerungsbau und Automobilindustrie. 99 Prozent davon haben ihren Sitz in Deutschland.