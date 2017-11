Dornhan Kulinarische Reise zum Reformator

Die Gäste erlebten eine spannende Zeitreise zurück ins 16. Jahrhundert und genossen ein Vier-Gänge-Überraschungsmenü gepaart mit einem Szenenspiel von Martin Luther und seinen Gefährten.

Der Reformator Martin Luther (Gerhard Ruoff) und seine Frau Katharina von Bora (Christine von Wagner) lebten vor 500 Jahren im "Schwarzen Kloster" in Wittenberg. Leidenschaftliche, Disputationen über die Themen der Zeit waren üblich bei Tisch, an denen an diesem Abend auch der Theologe Johannes Brenz (Martin Benzing), der Universalgelehrte Philipp Melanchthon (Thaddäus von Wagner), der Scholar (Sarah Huonker) und der Magister (Tim Gühring) teilnahmen.

Katharina von Bora hatte sich seinerzeit Martin Luther als Ehemann ausgesucht. Emanzipiert, zupackend und engagiert leitete sie dann den Hausstand ihres Mannes. So braute sie selbst Bier, was den Reformator zu dem bekannten Zitat "Iss was gar ist, trink was klar ist, red, was wahr ist!" verleitete. Auch sonst lobte Luther sie für ihre Fähigkeiten und Mut und nannte sie liebevoll und gerne "meinen Herrn Käthe".