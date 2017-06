Dornhan Knöterich bereitet sich in Leinstetten aus

Zwei Arten kommen in dieser Gegend vor: Der Japanknöterich, der sich besonders gern am Gewässerrand ansiedelt und vor allem im Kinzigtal verbreitet ist, sowie der Sachalinknöterich, benannt nach der zwischen Russland und Japan liegenden Insel Sachalin. Um den geht es der Leinstetter Ortsvorsteherin hauptsächlich. Sie hat im Ort gleich mehrere Standorte ausgemacht, wo dieser Neophyt wächst und sich immer mehr ausdehnt. Einer davon ist im Zweigweg: Eine Fläche von 200 Quadratmetern hat er am Hang des ehemaligen Spielplatzes schon besetzt.

Der Sachalinkönterich kann als Salat oder Gemüse gegessen werden. Sigrid Kümmich fasst Mut und probiert ein Stück vom Blatt: Es schmeckt säuerlich. Begeistert ist sie von der Kostprobe nicht.

Davon mal abgesehen, hat die Pflanze sehr unangenehme Eigenschaften. Sie findet in der Region gute klimatische Bedingungen vor. Das führt dazu, dass der Knöterich schnell große Flächen erobert, dabei die einheimischen Pflanzen unterdrückt und Lebensräume verändert. Zudem ist er in der Lage, sogar Grundmauern zu sprengen. Der Sachalinkönterich bevorzuge, so die Ortsvorsteherin, Abbruchgelände oder Trümmerhalden. Am Zweigweg, der an der Straße Richtung Dürrenmettstetten oberhalb der Ortschaft rechts abgeht, hat die Pflanze offenbar beste Wachstumsbedingungen gefunden.