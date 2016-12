Dornhan Kleine Kinder mit großen Kerzen

Pfarrer Oliver Helmers lobte das Team des Nachmittagstreffs für die schöne festliche Ausschmückung des Saales und die voll gepackten Tische. Zum Auftakt begrüßten die Kinder des Kindergartens mit ihrer Leiterin Heide Berggötz und Heike Luz die Gäste. "Strahle helles Kerzenlicht" wurde besungen, dazu trugen die Kinder große Kartonkerzen. Mit dem Lied "Weihnacht ist nicht mehr weit" zeigten die Knirpse, dass sie die Verse auswendig können und luden zum gemeinsamen Lied ein "Tragt in die Welt nun ein Licht". Nach diesem Auftritt verteilten sie kleine Geschenke und hofften, dass sie Adventsstimmung in den Raum und die Herzen bringen konnten.

Nach dem Kaffeetrinken trat die Harfenspielerin Susanne Nau auf, die von ihrer Tochter Lena mit der Blockflöte begleitet wurde.

Ortsvorsteher Gerhard Röhner zeigte mit seiner Bilderpräsentation auf, was im Stadtgebiet und besonders in Marschalkenzimmern in einem Jahr geschehen ist und stellte die Eckdaten des städtischen Haushalts vor, die positiv stimmten. Eine enttäuschende Tatsache blieb zum Schluss übrig: Die Einwohnerzahl gehe kontinuierlich zurück und Marschalkenzimmern habe heute nur noch 896 Einwohner.