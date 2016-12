Dornhan Kleine Kinder mit großen Kerzen

Dornhan-Marschalkenzimmern (rö). Alle Jahre in der Adventszeit laden die bürgerliche Gemeinde und die evangelische Kirchengemeinde von Marschalkenzimmern die Älteren und Alleinstehenden im Ort zu einem besinnlichen Nachmittag in den Prälat-Griesinger-Saal ein. Pfarrer Oliver Helmers lobte das Team des Nachmittagstreffs für die schöne festliche Ausschmückung des Saales und die voll gepackten Tische. Zum Auftakt begrüßten die Kinder des Kindergartens mit ihrer Leiterin Heide Berggötz und Heike Luz die Gäste. "Strahle helles Kerzenlicht" wurde besungen, dazu trugen die Kinder große Kartonkerzen. Mit dem Lied "Weihnacht ist nicht mehr weit" zeigten die Knirpse, dass sie die Verse auswendig können und luden zum gemeinsamen Lied ein "Tragt in die Welt nun ein Licht". Nach diesem Auftritt verteilten sie kleine Geschenke und hofften, dass sie Adventsstimmung in den Raum und die Herzen bringen konnten.