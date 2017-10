Dornhan Kantorei führt Bachkantate auf

Dornhan. Die evangelische, katholische und evangelisch-methodistische Kirchengemeinden laden zu einem ökumenischen Festgottesdienst in die Stadtkirche am Dienstag, 31. Oktober, um 10 Uhr ein. An diesem Tag jährt sich zum 500. Mal die Veröffentlichung der 95 Thesen, die Martin Luther an die Tür der Schlosskirche in Wittenberg schlug.