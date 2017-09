Dornhan Jugendliche organisieren Kino ehrenamtlich

Organisiert wird das Jugendkino von Susanne Wergin, Jugendreferentin, zusammen mit ehrenamtlichen Jugendlichen. Das Team bereichert mit ihrem Engagement das Freizeitangebot für Kinder und Jugendliche in Dornhan – und das bereits seit 2013, als das Jugendkino aus der Bürgerbeteiligung entstand.

Gemeinsam werden die Termine geplant, Filme ausgewählt, Werbung erstellt und an den Schulen verteilt. Am Kino-Tag selbst kümmern sich die Jugendlichen um die Technik, stellen Stühle auf und verkaufen Snacks und Getränke. Für den Verkauf hat Felix Lehmann in der Sommerpause sogar Regale gebaut, um die Ware besser präsentieren zu können. Popcorn, Süßigkeiten und Getränke gehören zum Kino einfach dazu.

Am Freitag, 27. Oktober, findet ein Halloween-Spezial statt. Gezeigt wird der Film "Hotel Transsilvanien 2" mit Dracula, Frankenstein, Vampiren und Monstern. Wer verkleidet kommt, bekommt einen Snack gratis. Um 16 Uhr ist Einlass, der Eintritt ist frei.